Attimi di paura per una signora sulla SS36: una storia a lieto fine

Attimi di paura prima, momenti di sollievo dopo. Nella serata di giovedì 4 agosto, intorno alle ore 23:00, di rientro da un servizio di 118, gli operatori della Croce Bianca di Giussano, lungo la SS36, altezza Giussano Direzione Lecco, hanno notato una vettura ferma. Nel momento in cui stava transitando l’ambulanza in oggetto, è scesa dall’auto una signora con dei fogli in mano. Vista la pericolosità del punto in cui si trovava la signora e la velocità con la quale passavano le auto, i volontari della Croce Bianca hanno avuto la lucidità e il buon senso di accodarsi con il mezzo e garantire la sicurezza accendendo i lampeggianti del mezzo. Nell’immediato i soccorritori hanno avuto modo di prendere contatti con la signora che era rimasta in panne e l’hanno subito aiutata a contattare il soccorso stradale. Così i volontari della Croce Bianca hanno attivato, tramite la loro centrale, la Polstrada di Monza che ha prontamente mandato una pattuglia sul posto. Una storia a lieto fine.

Il messaggio postato su Facebook dalla Croce Bianca di Giussano:

– Non solo emergenze sanitarie –

Nella serata di ieri il nostro equipaggio del Giovedì Notte ha prestato assistenza, in rientro da un servizio di 118, ad una signora rimasta in panne con la propria auto lungo SS36.

La squadra ha prontamente contattato la SOREU 118 chiedendo l’invio in posto della Polizia Stradale e aiutato la signora a contattare il Soccorso Stradale, segnalando, con i lampeggianti dell’ambulanza, il pericolo agli altri utenti della strada.

Anche questo significa essere volontario in BIAGIU.

Il messaggio di ringraziamento della signora, pubblicato sul suo profilo Facebook, nei confronti della Croce Bianca di Giussano e della stradale:

«Voglio esprimere un ringraziamento e riconoscenza a tutti coloro che si sono fermati con grande professionalità e altruismo ieri notte sulla superstrada: Sanitari dell’ambulanza di Giussano, Polizia/Pattuglia di Monza. A tutti rivolgo un grazie di cuore ed un sincero sentimento di stima e affetto per la competenza, la sensibilità e l’umanità dimostrata».