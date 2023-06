Mangiare bene per stare bene. ATS Brianza ha stretto una collaborazione con Confcommercio Lecco e Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza (in particolare con le Associazioni territoriali dell’Alta Brianza, di Monza e Circondario, di Seveso e Vimercate), che coinvolge ristoranti e altre attività di ristorazione delle province di Monza e Lecco. Nasce da qui il progetto “Pastosano"idiano” che incentiva i ristoratori a promuovere piatti salutari con l’utilizzo di alimenti sani.

Ats Brianza e il progetto del “pasto sano” nella ristorazione: dieta mediterranea e gastronomia locale

“L’idea – spiega Nicoletta Castelli, direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ATS Brianza – nasce dalla considerazione che un’alimentazione corretta è la base per il mantenimento di un buono stato di salute e dalla consapevolezza che circa il 54% degli adulti consuma un pasto fuori casa”.

Logo piatto sano e quotidiano

Per “giudicare” i piatti, ATS Brianza si avvarrà di criteri quali l’utilizzo di materie prime fresche e di preparazioni alimentari che rispettino le tradizioni della gastronomia locale, l’impiego di prodotti e specialità della dieta mediterranea e di alimenti di stagione provenienti dalla zona. Gli esercizi che aderiscono all’iniziativa saranno riconoscibili da uno speciale logo e saranno facilmente ricercabili attraverso una mappa con geolocalizzazione.

“La dieta mediterranea – evidenzia Claudia Chiarino, Responsabile della struttura Sorveglianza Nutrizionale di ATS Brianza – è scientificamente riconosciuta come dieta sana e preventiva nei confronti di malattie croniche non trasmissibili. Inoltre, anche dal punto di vista economico, la scelta di alcuni alimenti tipici di questa dieta come la carne bianca e il pesce azzurro, si rivela vantaggiosa”.

Per aderire al progetto, gli associati a Confcommercio possono rivolgersi ai loro referenti di zona. Gli altri dovranno riferirsi direttamente ad ATS Brianza.