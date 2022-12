Asst Brianza: tornano a crescere i casi Covid negli ospedali

Torna a imperversare il Covid nelle corsie degli ospedali dell’Asst Brianza con 80 ricoveri. A spiegare il quadro è il direttore generale Marco Trivelli che direttamente o indirettamente risponde anche a CittadinanzAttiva, che solo poche settimane fa si era lamentata delle lunghe code di paziente soprattutto al pronto soccorso di Vimercate.

Asst Brianza e gli accessi al pronto soccorso in salita

“Questo purtroppo è un fenomeno stagionale se si pensa che mediamente ci sono 180 accessi giornalieri al ps, mentre adesso sono oltre 200 con molte persone con problemi respiratori e anche i ricoveri quotidiani sono saliti dall’11% al 14%” ha spiegato il manager. Inoltre sono in salita anche le degenze per il Coronavirus nei nosocomi di Vimercate, Desio, Carate e Seregno che sono circa 80 e l’Asst sta anche provvedendo ad aggiungere altri 15 posti letto per curare casi analoghi. Non c’è invece un problema di carenza di personale sanitario.

Asst Brianza e il personale sanitario adeguato

“Il numero di medici e infermieri a Vimercate è più che adeguato è proprio il periodo invernale che è sempre un po’ più critico per l’affluenza dei pazienti” ha proseguito Trivelli, ma non è legato alla carenza di dottori di famiglia. “I medici di base stanno sicuramente facendo bene la loro parte” ha concluso il direttore generale. L’attenzione dell’Asst verso i casi Covid rimane sempre alta, così come è sempre attivo il centro vaccinale dell’ex Esselunga di Vimercate.