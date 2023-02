Asst Brianza: negli ospedali ritornano i volontari

Dal mese di marzo gli ospedali di Vimercate, Desio, Carate Brianza, Giussano e Seregno possono riaprire ai volontari. La direzione sanitaria di Asst Brianza chiede quindi ai rappresentanti delle associazioni che già hanno collaborato con le strutture di ripresentarsi con una proposta di reinserimento dei volontari dopo lo stop per l’emergenza covid.

Asst Brianza: cos’è richiesto

I volontari dovranno rispettare l’obbligo di utilizzo della mascherina, preferibilmente Ffp2, durante tutta la permanenza come previsto dalle norme ancora in vigore. “È preferibile che siano in regola col ciclo vaccinale”, dice una nota di Asst Brianza e l’accesso è consentito dopo la compilazione della check list sull’assenza di sintomi respiratori.

Asst Brianza: necessario presentare l’elenco dei nomi e delle mansioni

“La ripresa delle attività potrà avvenire a partire dal 1° marzo prossimo previo l’invio alle Direzioni Mediche dei rispettivi Presidi Ospedalieri dell’elenco dei volontari che si intende inserire, specificando la mansione che essi svolgeranno in Ospedale“, conclude la nota dell’Asst.