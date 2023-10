Assemblea di Forza Italia all’autodromo, Sala: «In Brianza abbiamo due capoluoghi, Monza e Arcore»

Più di mille amministratori di Forza Italia riuniti a Monza sabato all’autodromo per l’Assemblea Nazionale degli Enti Locali. A fare gli onori di casa l’onorevole Fabrizio Sala, come espressione del territorio hanno preso la parola in apertura anche i sindaci Luca Veggian di Carate Brianza, Laura Ferrari di Seveso, Franco Redaelli di Macherio, e il consigliere regionale, capogruppo di FI al Pirellone, Fabrizio Figini.

Assemblea all’autodromo, Sala: «Il Gp ancora a Monza grazie alla spinta di Forza Italia»

Monza Sala convention Forza Italia

«La Brianza è la terra del presidente Silvio Berlusconi, qui abbiamo due capoluoghi: Monza e Arcore – ha detto Fabrizio Sala, deputato e coordinatore provinciale di Forza Italia a Monza e Brianza – E proprio Monza è l’esempio di una collaborazione istituzionale virtuosa tra livelli amministrativi. Se abbiamo ancora il nostro prestigioso Gran Premio di la Formula 1, infatti, è grazie alla spinta di Forza Italia e a un emendamento di Andrea Mandelli, quando era senatore, sostenuto dagli amministratori locali».

Monza Forza Italia: Letizia Moratti e Fabrizio Figini Monza Forza Italia Monza Forza Italia Monza Forza Italia

Assemblea di Forza Italia all’autodromo, Sala: «Impegnati al massimo sulle suppletive per Adriano Galliani»

E poi: «Possiamo dirlo con fierezza: gli amministratori locali di Forza Italia sono quelli con più competenza. Ora siamo impegnati al massimo sulle suppletive perché il collegio del presidente Silvio Berlusconi deve assolutamente vedere l’elezione di Adriano Galliani, una persona vincente. Non possiamo mancare questo importante appuntamento che rappresenta una sfida difficile a causa dell’affluenza sempre molto bassa. Per sostenere Adriano Galliani verrà nella nostra Provincia anche il segretario Antonio Tajani: il nostro partito guarda unito alle sfide del futuro».

Assemblea di Forza Italia all’autodromo: l’intervento di Letizia Moratti