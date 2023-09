Asili nido di Monza: sessanta posti in più a disposizione delle famiglie ma la lista d’attesa cresce

Novità per gli asili nido a Monza che da lunedì 4 settembre riaprono le porte. Le famiglie in graduatoria (sono 196) possono contare su 60 posti in più messi a disposizione con una decisione della Giunta Pilotto.

“Lo scorso anno-spiega il sindaco Paolo Pilotto – il mio primo atto da sindaco è stato quello di aumentare di 40 posti gli spai negli asili nido, quest’anno lo sforzo è ancora più grande con 60 nuovi posti“.

Il Comune può contare su 30 posti negli asili comunali e altrettanti nelle strutture private a cui avranno accesso le famiglie presenti in graduatoria.

Asili nido di Monza, il sindaco: “Interverremo per abbattere la retta”

“Il Comune-spiega il sindaco-interverrà in base all’Isee delle famiglie per abbattere il costo della retta delle strutture private ed equipararlo a quelle pubbliche. E’ un atto di attenzione alle famiglie– prosegue il sindaco– perché è sbagliato pensare che non sia necessario investire nei nidi perché ci sono meno bambini perché è vero il contrario. Purtroppo, le giovani coppie non hanno a disposizione gli aiuti per riuscire a conciliare il tempo della famiglia e del lavoro e questo vale tanto per le mamme che per i papà”.

Asili nido di Monza: liste d’attesa in crescita, 136 famiglie in graduatoria

Il provvedimento purtroppo non azzererà le liste d’attesa perché le richieste sono in crescita: “L’anno scorso- conclude il sindaco avevamo 170 famiglie in lista d’attesa e con 40 nuovi posti siamo scesi a 130, quest’anno con i nuovi 60 posti speravamo di arrivare a 70, ma le richieste sono state 196, quindi ci sono purtroppo 136 famiglie ancora in graduatoria”.

Edilizia convenzionata per giovani coppie a Monza

Sempre di attenzione alle famiglie è un’altra decisione presa dalla giunta che riguarda l’edilizia convenzionata per giovani coppie. “Incentiviamo gli imprenditori con uno sgravio degli oneri di urbanizzazione a patto che riservino una quota di appartamenti a prezzi calmierati-spiega il sindaco- a Monza la media al metro quadro è di 3000/3500 euro, l’edilizia convenzionata prevede un costo di circa 2600 euro”.