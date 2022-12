Art War: tre artiste per i foulard che aiutano la Fondazione Pangea

Appuntamento alla LeoGalleries di Monza con le Industrie tessili Colombo per un progetto speciale dedicato alle donne e, in particolare, alla condizione femminile nel mondo. Si chiama “Art war” e conta sull’alleanza con il brand Froy ideato da Arman Avetikyan “per raccontare la privazione dei diritti delle donne”.

Art war: il progetto e le artiste coinvolte

“In un momento storico connotato da importanti battaglie femminili, basti pensare a un caso di assoluta attualità come quello dell’Iran, Colombo Industrie Tessili e Froy dedicano un progetto alla sensibilizzazione sulla condizione delle donne nel mondo – si legge nella presentazione -. Il progetto prevede il coinvolgimento di tre artiste visive internazionali, Liana Ghukasyan (Armenia), Saba Najafi (Iran) e Elena Adamou (Cipro), le quali hanno prestato la propria arte per portare avanti la voce dei diritti femminili”.

L’iniziativa si traduce in una limited capsule di foulard, firmata da ciascuna artista, in vendita il 18 dicembre da LeoGalleries in via De Gradi 10 a Monza: il ricavato andrà a favore della Fondazione Pangea Onlus da sempre impegnata nella difesa delle donne.

Art war: l’impegno delle Industrie Colombo

”Siamo molto orgogliosi di far parte di questo progetto in partnership con Froy. Un progetto inclusivo e di respiro internazionale che ha permesso a tre talentuose artiste di raccontare le proprie esperienze e trasferirle in creatività di grande impatto- hanno detto Stefano e Massimo Colombo, rispettivamente presidente e ad dell’azienda, proseguono – Attraverso questa capsule, Colombo Industrie Tessili e Froy hanno voluto dar voce ad un messaggio di inclusività e rispetto per le donne e siamo inoltre molto felici che Fondazione Pangea Onlus abbia voluto farne parte affinché il nostro progetto porti reale beneficio alle persone in difficoltà.”