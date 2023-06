Arrivano i sensori anti allagamento in due sottopassi di Monza

Arrivano i sensori anti-allagamento nei due sottopassi di via Toniolo e di via Rota/Grassi, a Monza. La posa, eseguita in notturna è partita in quello di via Rota/Grassi nella notte di giovedì 22 giugno con traffico disciplinato con senso unico alternato in via Toniolo e proseguirà venerdì 23.

I lavori, spiega il Comune: “consentiranno la messa in sicurezza dei due sottopassi che negli ultimi anni più sono stati interessati da allagamenti” causati soprattutto da “fenomeni intensi, sempre più frequenti, definiti nel gergo comune come “bombe d’acqua”“.

Sensori antiallagamento a Monza: costati 105mila euro, finanziati interamente dalla Regione

Grazie a un monitoraggio automatico – il sistema, infatti, è in grado di rilevare il livello dell’acqua presente nei sottopassi tramite una sonda – sarà possibile disporre di una segnalazione tempestiva delle situazioni di pericolo e della conseguente immediata interruzione del transito con la attivazione della segnaletica installata all’ingresso del sottopasso: pannelli a messaggio variabile e semafori.

L’intervento, per un investimento complessivo di oltre 105.000 euro, è totalmente finanziato con un bando di Regione Lombardia (L.R. 9/2020).

