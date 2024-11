Arcore: tranciati i cavi al nuovo impianto di Brianzacque, danni ingenti

Tranciati i cavi di alimentazione dei dispositivi di pompaggio nel nuovo impianto di Brianzacque di via XXIV Maggio ad Arcore e danni stimati in oltre 50mila euro. L’impianto riguarda quasi esclusivamente il comune di Lesmo. La scoperta è stata fatta questa lunedì mattina.

Sono intervenuti i tecnici di Brianzacque, gli operatori della ditta che sta svolgendo i lavori, che sono tutt’ora in corso, e i carabinieri della stazione di Arcore. Sembra che non sia stato sottratto nulla, sul caso indagano gli uomini dell’Arma.

