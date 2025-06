Arcore, precipita per 5 metri da una scala: grave un operaio 59enne

Incidente sul lavoro poco prima delle 6 del mattino di giovedì 12 giugno ad Arcore, in una azienda di via Cesare Battisti che si occupa di componentistica per auto. Secondo quanto comunicato dai carabinieri del Comando provinciale di Monza, intervenuti per i rilievi, un 59enne di nazionalità ecuadoregna, di una ditta esterna, per cause in via di accertamento è precipitato da una altezza di circa 5 metri mentre stava salendo su una scala esterna di un impianto.

Arcore, incidente sul lavoro: indagano i carabinieri

Ad attutire parzialmente la caduta, scongiurando verosimilmente danni maggiori, sarebbe stata la struttura esterna circolare di protezione della scala. L’operaio, che ha subito diverse ferite, una volta scattato l’allarme è stato prontamente soccorso in codice rosso da personale paramedico inviato dal 118 e trasferito in codice giallo all’ospedale di Monza. Non sarebbe in pericolo di vita.