Arcore: malore fatale per un operaio soccorso in fabbrica

Un arresto cardiaco improvviso si è portato via un’operaio 54enne. L’uomo si è sentito male mercoledì 14 febbraio poco dopo mezzogiorno mentre si trovava in una ditta di via Matteucci ad Arcore crollando a terra da una posizione eretta.

Arcore: malore fatale e la corsa in ospedale

Immediatamente i colleghi hanno allertato il 118 che si è portato velocemente sul posto in codice rosso con un’ambulanza e l’auto medica per tentare di salvarlo. Il ferito è stato urgentemente trasferito al pronto soccorso di Vimercate dove purtroppo è spirato poco dopo. Per i medici non è stato possibile fare altro che constatarne l’improvviso decesso.

Inizialmente si era temuto a un infortunio sul lavoro invece il 54enne è stato vittima di un inaspettato arresto cardiaco mentre si trovava tranquillamente al lavoro.