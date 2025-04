Arcore: incidente tra due ciclisti nel sottopasso, feriti

Sono finiti in ospedale in codice giallo al San Gerardo di Monza e a Vimercate. Sono un uomo di 61 anni e uno di 72 anni che si sono scontrati frontalmente, in bicicletta. È successo ad Arcore intorno alle 14 di mercoledì 23 aprile: i ciclisti stavano percorrendo il sottopassaggio pedonale che collega via Gilera e via Battisti, realizzato per superare i binari vicino al vecchio passaggio a livello ormai chiuso. Per cause che saranno accertate dalla polizia locale intervenuta poi sul posto, i due due si sono scontrati finendo rovinosamente a terra. Sul posto sono intervenute due ambulanze, l’automedica e in prima battuta una pattuglia dei carabinieri. Poi gli agenti che hanno completato i rilievi.

Arcore la polizia locale intervenuta in via Gilera