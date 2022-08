Arcore, il pentastellato Orrico punta a Montecitorio

Andrea Orrico sogna di diventare onorevole. L’ex capogruppo del Movimento Cinque Stelle di Arcore si è infatti autocandidato per le elezioni nazionali del prossimo 25 settembre sempre con il partito guidato da Giuseppe Conte.

Arcore, il pentastellato Orrico e l’autocandidatura

“La mia è un’autocandidatura già vagliata dal nostro capo politico – ha spiegato l’arcorese 38enne ex candidato sindaco in città nel 2016 – e martedì 16 agosto saranno gli iscritti al Movimento a votare le autocandidature sulla nostra piattaforma. In base a quante preferenze riuscirò ad accumulare potrò o meno presentarmi alle urne di settembre”.

Arcore, il pentastellato Orrico e l’attenzione all’ambiente

Infatti la dead-line per presentare al Viminale i nomi dei candidati è il prossimo 25 agosto ossia un mese prima dell’election-day e le idee di Orrico sono abbastanza chiare. “Ho deciso di autocandidarmi perché credo che dopo l’esperienza fatta a livello locale possa dare il mio contributo anche in Parlamento – ha concluso Orrico -. Le battaglie che vorrei portare avanti riguardano, l’ecologia, il riciclo, l’ambiente, l’energie rinnovabili e l’utilizzo dell’idrogeno come fonte energetica”.