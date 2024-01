Arcore, il cineteatro Nuovo ha numeri da record

Dopo la crisi del mondo dell’arte e gli alterni risultati degli anni segnati prima dal Coronavirus e poi dalle restrizioni per la lotta alla pandemia, il Cinema Teatro Nuovo di Arcore, punto di riferimento tra i teatri brianzoli, chiude il 2023 con un bilancio positivo e si “rilancia” verso il 2024. «Il nostro Cineteatro si conferma quale punto di riferimento tra i più importanti della Brianza, per i film di qualità, per la stagione di prosa e per le rassegne scolastiche – fa sapere la direzione artistica della sala della comunità arcorese, guidata dal volontario Giovanni Spinelli – Quest’anno il prezioso lavoro con le scuole ci vede impegnati con sette spettacoli più tre repliche, per una presenza prevista di 4.000 alunni. Quello scolastico è un settore che stiamo seguendo con cura particolare: è fondamentale educare fin dall’infanzia al linguaggio teatrale.» Quattrocentocinquanta abbonamenti alla stagione di prosa 2023-2024 e più di dodicimila presenze al cinema nel 2023 sono i numeri significativi, che danno ragione dell’impegno e dello sforzo che la sala cinematografica e teatrale della Comunità Pastorale Sant’Apollinare, aderente al circuito ACEC sta compiendo nel campo culturale.

Arcore, il cineteatro Nuovo e il cartellone si arricchisce

«La stagione teatrale diventerà ancora più ricca grazie a due nuovi e ottimi spettacoli che stanno per aggiungersi al cartellone: “Orribile scuola” in programma per il 22 febbraio, rivolto in particolare al mondo della scuola, che vedrà sul palcoscenico Enrico Galiano, uno dei professori (e scrittori) tra i più amati e seguiti d’Italia, e “V’angelo” una rilettura ai nostri giorni di tre grandi donne del Nuovo Testamento: Maria, la madre di Gesù, Maria Maddalena e la Samaritana. Una storia che si apre a tutti, religiosi e non – continua la direzione del Cineteatro – Per il prossimo anno sono previste novità importanti, che arricchiranno e renderanno ancora più attraente la nostra Sala della Comunità». Dal il 9 febbraio, infatti, partirà al Nuovo una rassegna musicale, che vedrà calcare le scene arcoresi musicisti del calibro di Davide Van De Sfroos ed Elio e la sua band. «Un’altra novità a cui teniamo molto è l’appuntamento fisso dell’ultimo sabato del mese dedicato alle famiglie: i “family days”. Verranno programmati il pomeriggio dei film rivolti ai bambini e ai genitori. Si partirà il 27 gennaio con “Prendi il volo” per poi proseguire nel mese di febbraio e marzo con “Wonka” e “Il Fantasma di Canterville”. – rivela Spinelli – A partire da quest’anno stiamo coinvolgendo, nelle attività della sala, un gruppo di giovani per creare, insieme a loro, una rassegna di film rivolta in particolare a tutto il pubblico giovanile. Abbiamo un impegno che vogliamo mantenere e delle scommesse che vogliamo vincere.» Prossimo appuntamento di prosa da non perdere in programma al Nuovo: Giovanni Scifoni alle prese con San Francesco – La superstar del Medioevo, martedì 23 gennaio alle ore 21.