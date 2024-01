Arcore: Forza Italia vuole uno spazio pubblico per Berlusconi

In contemporanea alla celebrazione del 30esimo anniversario dalla fondazione di Forza Italia e dopo la grande perdita subita lo scorso giugno 2023, gli esponenti del partito fondato dal Cavaliere presenteranno al consiglio comunale Arcore una mozione per l’intitolazione di uno spazio pubblico cittadino alla memoria dell’ex premier Silvio Berlusconi, uomo pubblico politico e sportivo che aveva fatto della cittadina brianzola “la propria casa“. “Silvio Berlusconi è stato un grande imprenditore italiano, membro del parlamento italiano per sette legislature. Ha ricoperto per quattro volte l’incarico di presidente del consiglio dei ministri presiedendo, tra l’altro, il governo più longevo della storia della Repubblica – si legge nel testo della mozione redatta dai consiglieri Confalonieri e Bertani, che verrà discussa al consiglio comunale del prossimo lunedì 29 gennaio – Silvio Berlusconi ha mantenuto il domicilio e la propria sede istituzionale per molti anni nella storica villa San Martino ed ha contribuito alla visibilità mediatica della città di Arcore “.

Arcore: Forza Italia vuole anche un percorso della memoria

L’intenzione espressa dai consiglieri, tuttavia, non sarebbe la sola intitolazione di uno spazio pubblico al defunto cavaliere, come permesso dalla legge 1188/1927 previa autorizzazione del Ministero dell’Interno, ma la creazione di un vero e proprio percorso della memoria storica che si declini in mostre, convegni e eventi “sul segno indelebile che Silvio Berlusconi ha lasciato nel mondo dell’imprenditoria, della politica e dello sport” e anche in città in quasi 50 anni di presenza a Villa San Martino