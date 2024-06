Arcore diventa formato famiglia per i neo o futuri genitori

“Arcore formato famiglia”: partirà il 17 giugno la nuova iniziativa messa a punto dal comune di Arcore per rispondere alle necessità dei neo o futuri genitori. “Essere genitori oggi è difficile – ha esordito il primo cittadino arcorese Maurizio Bono, nella conferenza stampa di presentazione del progetto, avvenuta mercoledì 29 maggio in Sala del Camino – i costi elevati, gli impegni di lavoro… oggi si arriva nelle condizioni di poter creare una famiglia solo in età avanzata. Per noi è un onere morale e istituzionale aiutare le nuove famiglie e chi ha desiderio di crearne una.”

Arcore diventa formato famiglia e il tagliandino rosa di Carlotta

Iniziativa, oggi e nel futuro in continua evoluzione, “Arcore formato famiglia”, nasce da un incontro casuale con una neo mamma: Carlotta Redaelli. Mamma, infermiera e cittadina arcorese, Carlotta evidenzia al sindaco un problema: ad Arcore mancano i pass rosa, i tagliandini per parcheggiare gratuitamente in prossimità di servizi, da un paio d’anni previsti dalla legge. Da questo incontro, la volontà dell’amministrazione di fare di più: costruire un tavolo ed un progetto che colleghi associazioni, esercizi e realtà presenti sul territorio per aiutare la crescita delle famiglie sotto diversi aspetti. Ad oggi, infatti, l’iniziativa tocca principalmente tre temi: quella della formazione, il dono di un kit di benvenuto e il famoso tagliandino rosa.

A partire da ottobre, per cicli di 20 ore organizzati 3 volte l’anno, professionisti di ATS, pediatri, infermieri e l’Associazione Salvagente terranno corsi gratuiti di accompagnamento alla nascita presso il centro Sant’Apollinare.

Arcore diventa formato famiglia e il kit di benvenuto

“ Abbiamo pensato poi di donare ai genitori un aiuto concreto: un kit di benvenuto realizzato grazie alle imprese e le associazioni locali -ha continuato il sindaco Bono – in questo kit, insieme alla lettera di accoglienza con la quale già oggi omaggiamo i nuovi nati, vi saranno anche un libretto sui principi fondamentali della costituzione ed i diritti dell’infanzia dell’adolescenza; un fasciatoio pieghevole donato da Peg Perego; un kit con ciuccio, biberon e prodotti per l’igiene offerti dal comune; una prepagata Esselunga di 50€ donata dal comitato Chernobyl ed un buono sconto del 20% da utilizzare nei vari negozi aderenti. Questo kit è soltanto l’incipit, perché stiamo lavorando per costruire qualcosa di ancora più concreto per rispondere ad un’esigenza: essere genitori oggi è difficile.” Le mamme in attesa, dal terzo mese di gestazione, potranno ritirare presso l’ufficio anagrafe il proprio pass rosa, valido fino al compimento dei due anni del nascituro.

Dal 17 giugno, sarà inoltre possibile ritirare il pass e richiedere il kit di benvenuto per i nuovi nati, sempre presso l’anagrafe andando a registrare il proprio bambino. Le agevolazioni avranno anche effetto retroattivo.