Arcore: deposti i fiori fuori dal cantiere, dove è morto l’operaio

Qualcuno ha deposto dei fiori sul luogo del tragico incidente sul lavoro dove ha perso la vita un operaio 57enne, Baican Vasile, della Romania, domiciliato in via Cesare Battisti, in città. Il poveretto è morto mentre lavorava in un cantiere aperto in via Trento e Trieste ad Arcore per conto della ditta “Editel Srl” di Bergamo.

Arcore: deposti i fiori e la scomparsa dell’operaio

L’incidente era avvenuto giovedì 15 settembre. L’uomo si trovava a lavorare su un ponteggio allestito attorno all’edificio è stato visto cadere riverso sul ripiano del ponteggio, esanime. Erano stati i suoi colleghi ad accorgersi che l’uomo non dava segni di vita dando così subito l’allarme. I primi ad accorrere erano stati gli agenti della Polizia locale. E mentre uno di loro si arrampicava per raggiungere il poveretto, e con un defibrillatore tentava di risvegliarlo, gli altri chiamavano gli operatori del 118 che arrivavano insieme ad una pattuglia dei carabinieri di Arcore e ai Vigili del fuoco. Purtroppo per l’uomo, nonostante la corsa verso l‘ospedale di Vimercate, non c’è stato nulla da fare. Sono ancora in corso le indagini per stabilire le cause della morte.