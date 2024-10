Arcore chiude temporaneamente via Roma, traffico in tilt

Chiude temporaneamente via Roma e il traffico ad Arcore va in tilt. Mercoledì 2 ottobre dalle 7 alle 17 è stata applicata un’ordinanza dal civico 3 al 19 in direzione Lesmo e tutti i mezzi vengono deviati sulle strade limitrofe aumentando le code e l’intasamento nell’orario di punta. Il motivo di questo provvedimento è l’inibizione del senso di marcia verso Lesmo per consentire a una gru la sistemazione dei tetti degli immobili che si affacciano su via Roma.

Arcore chiude temporaneamente via Roma e code in centro

Un’operazione che sta creando non pochi disagi se si considera anche la concomitanza del mercato cittadino in piazza Pertini. Addirittura viale Brianza che collega Arcore a Lesmo e Camparada registrava lunghe code fin dalle prime ore del mattino.