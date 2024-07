Arcore chiude temporaneamente alcune strade di Bernate per la nuova dorsale idrica di Brianzacque

Una settimana di lavori ad Arcore per la realizzazione di una nuova dorsale dell’acquedotto da parte di Brianzacque fra la cittadina brianzola e la vicina città di Usmate-Velate renderanno indispensabile una modifica alla viabilità cittadina.

Arcore chiude temporaneamente alcune strade tra via Gilera, Fumagalli e Grandi

A causa della realizzazione delle tubazioni, infatti, il tratto di Via Gilera dall’intersezione di Via Fumagalli/Via Grandi, il cosiddetto “semaforo di Bernate”, fino al confine comunale in direzione di Usmate sarà interessato dai lavori di scavo per una settimana: da martedì 23 a lunedì 29 luglio. Contestualmente ai lavori il traffico in via Fumagalli (dall’intersezione con via Ferrini al semaforo) sarà interdetto. I lavori prenderanno dunque il via, insieme al divieto di transito in via Fumagalli alle ore 08.00 del 23 luglio, mentre termineranno con le ore 24.00 del 29 luglio.