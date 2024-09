Arcore: cadono alberi in via Abate e arrivano i vigili del fuoco

Il vento forte abbatte gli alberi in Brianza. Sabato 14 settembre le raffiche soprattutto in via Abate d’Adda ad Arcore hanno costretto all’intervento i vigili del fuoco per la messa in sicurezza l’area dove erano crollate a terra delle piante nella zona della proprietà Ravizza. Sul posto anche gli agenti della polizia locale per chiudere temporaneamente la strada al traffico e permettere ai pompieri di intervenire in sicurezza.

Arcore: cadono alberi in via Abate e i parchi chiusi tra Vimercate e Concorezzo

Diversi paesi come Vimercate e Concorezzo hanno chiuso precauzionalmente i parchi cittadini onde evitare crolli di altri arbusti recando danno agli utenti.