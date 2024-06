Arcore: in arrivo Chef Tom, il campione del mondo di sushi

Il miglior cuoco di sushi al mondo sbarca ad Arcore. Sabato 29 giugno ai fornelli del The Pacific a preparare le delizie giapponesi ci sarà Chef Tom al secolo Jefferson Elias Ribeiro da Silva, 39enne brasiliano che si è imposto al campionato di Tokyo nell’ultima edizione 2024. Un ospite di grande rilievo per il locale arcorese di Fausto Marchetti e Pietro Lonzi, che proporrà sabato sera 29 giugnoun menù Omakase a quattro mani tra Chef Tom e Chef Panda con dodici portate e due calici di vino.

Due cuochi brasiliani di grande esperienza internazionale che fanno scoprire ai palati più raffinati le prelibatezze nipponiche. Chef Tom come detto brasiliano di nazionalità portoghese, 39 anni, è uno chef esperto avendo due Dan giapponesi e quattro Kurobi. Silva ha vinto il titolo che lo riconosce come miglior chef al mondo della cucina giapponese nell’anno 2023/2024.

Arcore: The Pacific e il locale rinnovato

Lo stesso ristorante ha riaperto da poco i battenti in via Carso con una grande inaugurazione portando in tavola le diverse specialità culinarie dell’Oceano Pacifico permettendo ai commensali di fare un viaggio enogastronomico che spazia da una costa all’altra dall’America fino all’Asia assaggiando piatti messicani, hawaiani, argentini, giapponesi e molto altro ancora.

“The Pacific avrà l’onore di ospitare il campione mondiale di sushi Tokyo 2024, Chef Tom, insieme al nostro Chef Panda, esperto chef con esperienza internazionale. Unisciti a noi per un’esperienza gastronomica senza pari” ha fatto sapere l’organizzazione attraverso i propri canali social. Non resta che aspettare sabato sera per assaggiare la cucina nel locale che porta anche musica trasformando The Pacific anche in un club di alto livello.