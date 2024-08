Arcore apre alle candidature dei benemeriti

Il Comune di Arcore è a caccia dei suoi benemeriti da premiare. Al fine della concessione delle civiche benemerenze da parte dell’Amministrazione Comunale a chi si sia particolarmente distinto nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, in iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o per rilevanti atti di liberalità, nonché per particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione.

Arcore apre alle candidature e i tempi per le segnalazioni

Si invitano cittadini, enti o associazioni a presentare entro e non oltre il 30 settembre 2024 le segnalazioni dei soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti, corredate dai necessari elementi informativi. Le candidature saranno vagliate da una commisisone apposita, che stilerà la graduatoria dei premiati e la cerimonia di consegna del riconoscimento avverrà nei prossimi mesi.