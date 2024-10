Arcore: accoltellò madre e figlia, condannato a 10 anni

È stato condannato a 10 anni per tentato omicidio il 55enne che l’8 ottobre del 2023 ad Arcore aveva accoltellato due donne, madre e figlia, di origine ucraina, colpite con dei fendenti di un coltello a serramanico in una sequenza di scene da terrore, e finite la prima al San Gerardo con ferite alla gola e al torace e la seconda al Niguarda di Milano. Entrambe erano state ricoverate in prognosi riservata, ma fortunatamente non in pericolo di vita.

Arcore: accoltellò madre e figlia, era successo in via Casati

Il giudice dell’udienza preliminare ha ritenuto particolarmente gravi gli episodi di cui era accusato l’imputato, ed è quindi andato ben oltre la richiesta del pm, che di anni di reclusione ne aveva chiesti otto. Anche se le due vittime, nel frattempo, avevano comunque ricevuto un risarcimento in fase extragiudiziale.

La lunga notte di follia si era consumata in una villetta di via Casati poco dopo la mezzanotte. Lui, convivente della donna, kosovaro di origine, 54enne, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, oltre che per i continui maltrattamenti che la famiglia era costretta a subire da diverso tempo, era finito diritto in carcere su disposizione del magistrato di turno, il sostituto procuratore Alessandro Pepè, con l’accusa di tentato omicidio. Dalle indagini era emerso come in questa famiglia i litigi, e anche violenti, fossero frequentissimi quasi all’ordine del giorno.