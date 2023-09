Arbitri e allenatori della serie A al Centro Var di Lissone: “Ecco i video e gli audio dei rigori”

Tre giornate di campionato e il Var di Lissone è già al centro delle discussioni tra addetti ai lavori. Iniziata solo da poche settimane la nuova stagione calcistica, il Centro Var di via Zanella a Lissone è finito agli onori della cronaca e, purtroppo, non in maniera del tutto positiva (clamorose in particolare sono state le proteste per il rigore non concesso al Bologna nella gara contro la Juventus, ma non sono mancate polemiche all’Olimpico da parte della Lazio). E così, il mondo del calcio si ritrova a mietere le proprie valutazioni sulla tecnologia a supporto dei direttori di gara.

L’incontro al Centro Var di Lissone (Credit Associazione italiana arbitri (Aia FIGC))

La riunione alla Var di Lissone, presenti anche Pioli, Inzaghi e Allegri

Ecco perché l’incontro tenutosi lunedì 4 settembre proprio al Centro Var di Lissone, tra l’associazione italiana arbitri e gli allenatori della società di Serie A, accompagnati per l’occasione dai dirigenti addetti agli arbitri, ha rappresentato un appuntamento di grande attualità. Presente la stragrande maggioranza degli allenatori, da Inzaghi ad Allegri, da Gasperini a Pioli. Non presenti il tecnico del Monza, Raffaele Palladino impegnato in un corso Uefa Master, ma anche i tecnici di Roma e Lazio Jose’ Mourinho e Maurizio Sarri. Per la Lazio ha presenziato il vice Martusciello, mentre per la Roma il segretario Lombardo. A rappresentare l’Aia, c’erano il presidente Carlo Pacifici, il vice Alberto Zaroli, il responsabile della Can Gianluca Rocchi con tutti i componenti della Commissione, ed i responsabili del Settore tecnico Matteo Trefoloni e della Commissione per i rapporti con le società di Serie A e B Riccardo Pinzani.

Riunione al centro Var di Lissone: “Un momento di condivisione”

“Questa riunione ha rappresentato un momento di condivisione – afferma il presidente Carlo Pacifici nella nota stampa dell’Aia– E’ importante che l’incontro sia stato organizzato presso il Centro Var di Lissone, dove lavora il nostro gruppo di video match officials. Una struttura che è considerata una vera eccellenza a livello internazionale”.

Gianluca Rocchi, dopo un’analisi sui tempi effettivi di gioco e sui recuperi concessi, ha proposto una serie di filmati, comprensivi anche degli audio della Sala Var, inerenti i rigori concessi per falli di mano e interventi fallosi. Sulle varie casistiche è nato un dialogo, con un’analisi tecnica di ogni episodio. Dagli allenatori, fa sapere l’associazione italiana arbitri, “è giunto un plauso sia per gli incontri in cui vengono resi pubblici i dialoghi arbitro-Var sia per le riunioni regolamentari che gli arbitri effettuano nelle varie società”. Di rilievo anche la presenza di tutti i dirigenti addetti agli arbitri delle 20 società di Serie A. La giornata era iniziata con una visita al Centro Var.