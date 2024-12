Approvato il bilancio di previsione della Regione, Ponti (Pd): “Molte criticità della Brianza inevase”

Il consigliere regionale del Partito democratico Gigi Ponti a conclusione conclusi dei lavori che hanno portato all’approvazione del bilancio regionale di previsione 2025 – 2027 ha ricordato di avere depositato cinque ordini del giorno: “chiedendo alla Giunta i fondi necessari per risolvere alcune delle criticità legate al territorio”. “Purtroppo – ha aggiunto – la decisione della Maggioranza è stata quella di non prendere in considerazione proposte territorialmente definite, motivo per il quale molte criticità rimarranno inevase”.

Gli ordini del giorno del consigliere Pd al bilancio regionale

Ponti ha ricordato la richiesta, accolta favorevolmente dalla maggioranza consiliare, di equiparare la tariffa oraria dei medici che esercitano la loro attività presso il servizio 118 di AREU e ancora quella di mettere a bilancio le risorse utili a finanziare la Casa di comunità di Arcore: struttura ritenuta strategica per il territorio, dalla stessa Ats Brianza. Inoltre, in ambito ambientale e infrastrutturale il consigliere cesanese ha chiesto a Regione di stanziare i fondi utili alla costituzione del Parco fluviale del Seveso e per il secondo lotto della Green Lane, progetto per collegare diversi comuni brianzoli tramite una grande pista ciclabile.

L’ordine del giorno sull’ospedale di Desio diventerà una mozione di tutti i consiglieri brianzoli

E poi un ordine del giorno sull’ospedale di Desio, poi ritirato a favore di una mozione che verrà presentata congiuntamente con i consiglieri regionali brianzoli, tramite il quale Ponti avrebbe chiesto 200 mila euro utili all’implementazione dei posti letto Pio XI, oggi in sofferenza rispetto alla media dei 3,7 posti letto oggi mille abitanti, così come previsto dalla normativa nazionale.

A tale proposito è arrivata anche una nota da parte dell’Ufficio stampa della Lega regionale: “L’intento della Giunta, condiviso poi in Consiglio regionale, di non portare all’interno del bilancio di previsione 2025 – 2027 proposte territoriali puntuali – si legge – ha creato i presupposti per non affrontare in Aula la richiesta di finanziare il progetto di riqualificazione e di ampliamento dell’ospedale Pio XI di Desio, presentato dal consigliere regionale del Pd Gigi Ponti”. I consiglieri regionali brianzoli, Alessandro Corbetta, Jacopo Dozio, Fabrizio Figini, Luigi Ponti, Martina Sassoli e Alessia Villa hanno dichiarato l’intenzione di portare in Consiglio regionale una mozione “così da poter affrontare il tema del potenziamento della sanità brianzola, anche tramite lo sviluppo di uno studio finalizzato alla riqualificazione degli ospedali del territorio vetusti, tra i quali Desio, Carate Brianza e Seregno, così come richiesto anche dai sindaci brianzoli del territorio”.