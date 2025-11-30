Un viaggio tra sport, amicizia magia con il maialino GoGoPig e Mr Cat. In vista delle prossime olimpiadi di Milano Cortina 2026 Maga Animation, lo studio di animazione monzese, ha rinnovato la storica serie, in tre lingue (italiano, inglese e spagnolo) per celebrare lo spirito dei giochi olimpici invernali. Il maialino, appassionato di sport, con l’eccentrico e instancabile allenatore, un gatto verde, sono protagonisti di una serie di episodi incentrati sulle diverse discipline olimpiche.

Maga Animation Skeleton

Animazione: GoGoPig e Mr Cat alla scoperta delle olimpiadi invernali, la “winter session” di Maga Animation

Mr Cat con metodi assurdi, come l’uso di snack come esca e audaci sogni a occhi aperti che alimentano la fiducia in se stesso, supporta il maialino nella conquista dell’agognata medaglia. Ogni episodio è un mix esilarante di obiettivi ambiziosi, folli sfide e vittorie sorprendenti. La stagione “winter session” è al centro del rilancio della serie e accompagna i bambini in un viaggio alla scoperta delle discipline invernali, dal salto con gli sci al bob, dall’hockey su ghiaccio al pattinaggio artistico, con un mix di cultura sportiva, adrenalina e risate.



La serie, creata e scritta da Massimo Carrier Ragazzi, ceo dello studio di animazione monzese, con Giulio Braga, ha ricevuto diversi riconoscimenti internazionali e, al suo debutto alcuni anni fa, è stata selezionata anche all’importante Festival di Annecy.

Maga Animation Massimo Carrier Ragazzi

Animazione: GoGoPig e Mr Cat alla scoperta delle olimpiadi invernali, la nuova serie

«Con “the GoGoPig vogliamo offrire ai bambini, non solo il piacere dell’animazione – spiega Massimo Carrier Ragazzi – ma anche valori che li guidino nella crescita. Le Olimpiadi sono un momento di incontro tra culture, un’occasione per condividere esperienze e scoprire la bellezza della diversità. Lo sport insegna a impegnarsi, con curiosità e determinazione, a vivere ogni sfida come fosse un’opportunità. Non è la vittoria a definire il successo ma la capacità di dare il meglio di sé e di migliorarsi giorno dopo giorno».

Nella versione italiana la voce di Mr Cat è affidata a Gianluca Iacono, già doppiatore di Vegeta in Dragon Ball che aggiunge carisma e simpatia ad un personaggio molto amato. La serie è frutto del sapiente lavoro del team di Maga, non è stata utilizzata l’intelligenza artificiale perché lo studio di animazione da quasi trent’anni è legato e difende una chiara visione dell’animazione: è arte non automatismo. In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale invade l’intero panorama creativo quella di Maga è una scelta etica e culturale, ogni frame è frutto di talento umano e cura artigianale, valori che contraddistinguono il Made in Italy. Gli episodi sono disponibili, ogni settimana sul canale youtube ufficiale.