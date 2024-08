Animazione: la monzese Maga rilancia The GoGoPig, il maialino alle prese con gli sport olimpici

Uno spassoso maialino che si scopre essere un grande atleta. È il protagonista di “The GoGoPig”: la serie animata prodotta dallo studio monzese Maga Animation Studio, ha appena fatto il suo ritorno, in una versione rivisitata, in occasione delle Olimpiadi estive di Parigi. Il team di Maga è da quasi 30 anni uno dei punti di riferimento per l’animazione in Europa e in Italia, e lavora anche a supporto di agenzie di comunicazione, canali televisivi e produttori di videogiochi; aiuta autori e creativi a integrare arte e tecnologia per comunicare sui media, sfruttando l’esperienza produttiva consolidata negli anni con i più grandi player internazionali, tra cui Disney, Nintendo, Ubisoft, Sanrio, Amazon, Netflix, Apple e molti altri.

Animazione: la monzese Maga rilancia The GoGoPig, 52 episodi per tre stagioni

La serie racconta le avventure di un buffo maialino guidato da un folle allenatore senza scrupoli, l’eccentrico gatto verde Mr. Cat, che in ogni episodio persuade GoGoPig a cimentarsi negli sport più incredibili e a tentare di vincere la medaglia d’oro, utilizzando tattiche astute e stravaganti e sfruttando ciò che il maialino ama di più: le ghiande e i sogni a occhi aperti. La serie, completamente focalizzata sullo sport, racconta ogni disciplina in modo divertente ma anche didattico, senza risultare didascalica. È suddivisa in tre stagioni per un totale di 52 episodi: 13 sugli sport olimpici invernali (Winter Session), 13 sul calcio (Soccer Session) e 26 sugli sport olimpici estivi (Classic Sports).

Maga Olimpiadi

Animazione: la monzese Maga rilancia The GoGoPig, «operazione di rinnovamento di tutti gli episodi»

Il target di riferimento è 6-10 anni, ma l’argomento trattato, la simpatia dei personaggi e l’ironia della narrazione hanno attratto da subito tutte le fasce d’età.

«Nel 2024 abbiamo deciso di intraprendere un’importante operazione di rinnovamento di tutti gli episodi, portandoli in alta definizione – spiega il fondatore di Maga, Massimo Carrier Ragazzi – e raffinando poi ulteriormente a mano alcuni dettagli. Questo progetto è stato per noi un vero e proprio viaggio, un’opportunità per riscoprire e valorizzare il nostro lavoro con un occhio nuovo. Grazie alla partnership per la distribuzione fra Maga e Vismanimation di Lucia Vismara, la serie nella sua nuova veste si può vedere in Italia (su TIM vision) e sta crescendo anche all’estero, trainata dalle Olimpiadi parigine. I giochi rappresentano un momento di unione e celebrazione globale, e abbiamo voluto che la nostra serie fosse parte di questo spirito. Ci auguriamo che il pubblico possa apprezzare questa nuova versione tanto quanto noi abbiamo amato crearla».

The GoGoPig è stata creata da Massimo Carrier Ragazzi e scritta da Giulio Braga, la voce di Mr. Cat nella versione originale italiana è del celebre doppiatore Gianluca Iacono, noto anche per aver dato voce a Vegeta in Dragon Ball Tra le recenti produzioni dello studio, ci sono il trailer di lancio per il videogame TerminatorTM Survivors, la produzione della serie di 52 episodi di Hello Kitty Superstyle!TM e le cinematiche del videogioco Mario Rabbids Sparks of HopeTM insieme a Ubisoft e Nintendo.