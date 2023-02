Ancora un gratta e vinci fortunato a Seregno: vinti 300mila euro al bar San Carlo

Il 2023 sembra un anno fortunato per gli avventori degli esercizi pubblici sul territorio di Seregno. Dopo il mezzo milione di euro vinto da un fortunato giocatore, con un biglietto del gratta e vinci acquistato al bar Zoeu di corso del popolo, martedì 7 febbraio la dea bendata ha baciato in fronte un cliente del bar San Carlo, in via Colzani, proprio al confine con Cesano Maderno. L’uomo, con un tagliando del valore di 5 euro della serie “Il Miliardario” del gratta e vinci, si è infatti aggiudicato 300mila euro.

Gratta e vinci: il fortunato è un avventore abituale

«È successo a pranzo -spiegano i titolari Camilla Redaelli e Silvano Huang, coniugi residenti a Cesano Maderno-. L’avventore è una persona che passa abitualmente di qui, per comperare biglietti del gratta e vinci. Non sappiamo dove abiti. All’inizio, è rimasto stupito lui per primo e ci ha chiesto una verifica. Poi, ha voluto capire come comportarsi. Lo abbiamo indirizzato in banca, perché le vincite al di sopra dei 10mila euro non sono di nostra competenza».

Gratta e vinci: per il bar è la vincita più importante

Moglie e marito quindi proseguono: «Lavoriamo qui da 6 anni, ormai, e questa è la vincita più importante che è stata registrata in questo periodo. Il regolamento prevede però che a noi non spetti alcun compenso, salvo ovviamente che il vincitore non voglia gratificarci di una mancia. Vedremo. Intanto, siamo comunque contenti di questa bella novità».