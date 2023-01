Ancora topi nella cucina della scuola elementare di Agrate

Ancora tracce di presenza di roditori nei locali cottura della scuola Primaria di Agrate, stop alla preparazione dei pasti in loco, i piatti verranno serviti agli studenti veicolati in contenitori sigillati dal centro cottura dell’impresa. Persiste il problema della presenza di topi per la mensa scolastica del plesso di via Battisti.

Ancora topi nella cucina della scuola elementare e il precedente

Già lo scorso novembre, al rientro a scuola dopo il ponte legato alla festività di Ognissanti, il comune aveva disposto la chiusura della cucina e programmato un intervento straordinario di monitoraggio di alcune zone dell’edificio e di aree limitrofe a cucine e refettori dopo dopo aver riscontrato la presenza dei roditori all’interno del locale cottura. Per risolvere il problema era stato predisposto un intervento di derattizzazione concentrato soprattutto tra la scuola e il parco Aldo Moro.

Ancora topi nella cucina della scuola elementare e la comunicazione di Sironi

Durante la seduta del consiglio che si è tenuta giovedì sera 26 gennaio il primo cittadino Simone Sironi ha informato i consiglieri che i controlli effettuati nella stessa giornata avevano riscontrato nuovamente la presenza di roditori nei locali: «Oggi, a seguito di sopralluogo congiunto dei Nas Carabinieri di Milano e di Ats Brianza, Dipartimento Igiene e prevenzione sanità, è stato segnalato che sono state rinvenute tracce di escrementi di roditori nei locali usati quali punti cottura al primo e al secondo piano del plesso della primaria di Via Battisti – ha comunicato Sironi -. Nessun coinvolgimento dei refettori utilizzati per la somministrazione dei pasti. A seguito di tali rilievi Ats ha ordinato la sospensione della produzione dei pasti in loco, peraltro limitata al solo uso di cuoci pasta e la prosecuzione del servizio di ristorazione scolastica limitata alla sola somministrazione tramite pasti veicolati in contenitori termo sigillati. Pienamente compatibile con i criteri di sicurezza igienico sanitaria alimentare. Pertanto dal 27 gennaio il servizio di ristorazione rivolto agli alunni della scuola primaria del plesso di via Battisti proseguirà regolarmente nei refettori con veicolazione dei pasti in monoporzioni termo sigillate».

Ancora topi nella cucina della scuola elementare e i provvedimenti

Il primo cittadino ha confermato che il fenomeno si è verificato negli stessi spazi «già scenario del rinvenimento di roditori avvenuto a novembre e sottoposti per oltre un mese a interventi mirati di disinfestazione interna ed esterna. Questo evidenzia, dopo quasi due mesi di assenza di criticità che la presenza di roditori nell’area del plesso delle primarie purtroppo non è completamente sradicato». Il primo cittadino ha informato il consiglio che proseguiranno le procedure di derattizzazione il monitoraggio «che si è svolto anche nella scorsa settimana con esito negativo».