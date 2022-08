Ancora polemiche sulla viabilità nella Valle dei Mulini a Verano Brianza

Tir nella Valle dei Mulini. La storia continua. Nelle scorse settimane l’amministrazione comunale di Verano Brianza ha incontrato i proprietari della ditta Lamplast di Molino Principe. Sul tavolo un problema che si trascina ormai da decenni, ovvero il passaggio dei mezzi pesanti che per raggiungere il sito produttivo su territorio di Giussano devono obbligatoriamente passare per la veranese via Dei Mulini. Una strada comunale. Su cui si affacciano le abitazioni di chi in Valle ci risiede. Nel corso degli anni le diverse amministrazioni, in accordo con la proprietà, hanno studiato alcune soluzioni per contenere i disagi degli abitanti. L’ultima, ad oggi in vigore, è la limitazione degli orari di accesso: i mezzi pesanti non possono percorrere via Dei Mulini nella fascia oraria che va dalle 12 alle 14 e in orario serale.

Valle dei Mulini: una problematica ormai annosa



«Il divieto c’è ma non viene rispettato -ha commentato per la minoranza di “Ratti Sindaco” il consigliere comunale Massimiliano Elli-. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni dai residenti della Valle che i camion passano anche la sera e a volte in piena notte. Abbiamo aperto un dialogo coi cittadini per tenere alta l’attenzione sul problema, è un disagio che c’è da parecchio e che ancora non è stato risolto». I bisonti della strada bloccano la Valle e, quando gli autisti seguono ciecamente il navigatore satellitare, bloccano anche il centro del paese. «Abbiamo un problema in Valle e abbiamo un problema nella parte alta del paese -ha spiegato il sindaco di Verano Brianza Samuele Consonni-. Spesso gli autisti seguono navigatori che sono programmati per le autovetture e si incastrano in via Massarani e in via Cavour. Abbiamo raggiunto un accordo con Lamplast per mettere una nuova cartellonistica nella parte alta del paese, l’azienda si farà carico della spesa».

Valle dei Mulini: ipotesi nuova fascia oraria per il divieto



In Valle i problemi maggiori si verificano quando due mezzi pesanti si incrociano nei punti di passaggio più stretti. «I momenti più critici sono a ridosso della pausa pranzo -ha aggiunto Consonni-. Stiamo valutando se sia il caso di spostare in avanti di mezz’ora il divieto di accesso in via Dei Mulini per i mezzi pesanti così da evitare l’incrocio tra mezzi in uscita dalla Valle e mezzi in entrata». La nuova fascia di “garanzia” sarebbe dunque dalle 12.30 alle 14.30, ma prima di rendere il provvedimento definitivo l’amministrazione ha dato mandato agli agenti della polizia locale di tenere monitorata la situazione.

Nel frattempo, gli abitanti della Valle hanno avviato il mese scorso una raccolta firme per chiedere più controlli. A fine luglio il documento è stato protocollato in municipio, 150 i firmatari. «I divieti ci sono ma non vengono rispettati -ha sottolineato Luca Bongio della “Trattoria Bjrot” di via Molino Filo-. Il divieto di ingresso per i tir dalle 12 alle 14 consente ai residenti della Valle di tornare a casa per la pausa pranzo in tranquillità, quando con l’auto incrociamo un tir bisogna fare dei numeri di prestigio per passare». I residenti hanno chiesto un incontro con l’amministrazione comunale per discutere la questione e le possibili soluzioni. «In Valle c’è un problema di velocità -ha aggiunto Bongio-. Le auto passano a velocità elevata, è pericoloso con la strada così stretta. A volte ci sentiamo abbandonati, fino ad ora è stato fatto troppo poco».