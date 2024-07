Ancora canicola africana e “notti tropicali” in Brianza, ma tra mercoledì e venerdì possibili temporali

Ancora “canicola africana” che tenderà ulteriormente a intensificarsi nelle prossime ore “con apice tra giovedì e venerdì in particolare al Centrosud” dice il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. “Sulle zone interne lontane dal mare – spiega – saranno possibili picchi di 38-40°C se non persino qualcosa in più su vallate tosco-umbre, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna”.

L’esperto 3BMeteo: “Nelle città notti come nei tropici”

E al Nord? Caldo intenso ma qualche grado in meno. Non molto comunque: previste punte superiori ai 35-36°C in Pianura Padana, con afa, mentre sulle Alpi lo zero termico potrà superare i 4500m. “Condizioni afose talora opprimenti in particolare in Valpadana e lungo i settori costieri, ma a livello generale durante le ore serali quando l’umidità relativa andrà aumentando contestualmente a temperature ancora elevate” dice Ferrara. “L’accumulo di calore si farà sentire infatti anche durante le ore serali, quando dopo il tramonto le temperature potranno ancora aggirarsi intorno ai 30°C specie nelle grandi città, con elevata sensazione di disagio fisico” che parla di “notti tropicali”, ossia “nottate nelle quali le temperature minime potranno non scendere sotto i 23-24°C, come avviene appunto nei tropici”.

Meteo: possibili temporali in pianura Padana, temperatura in lieve calo

Ma c’è qualche speranza: “L’anticiclone africano mostrerà segnali di indebolimento al Nord tra mercoledì e venerdì, quando potrà manifestarsi qualche temporale dapprima soprattutto su Alpi e Piemonte, ma successivamente anche in Pianura Padana, specie sul Nordest – dice il meteorologo – Dato l’accumulo elevato di calore e umidità, i fenomeni potranno risultare localmente violenti, associati a grandine anche di grosse dimensioni e violente raffiche di vento”. Il risultato sarà che “la canicola africana subirà un pur solo parziale smorzamento, ma comunque si perderà qualche grado in particolare al Nord e lungo il versante adriatico.” – concludono da 3bmeteo.com.