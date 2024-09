Alluvione in Emilia-Romagna, colpita anche l’azienda del presidente dell’Ac Renate

Anche la Brianza colpita dall’alluvione in Emilia-Romagna. È a Cotignola, in provincia di Ravenna, l’azienda di Luigi Spreafico, presidente dell’Ac Renate e titolare con il fratello della Carer specializzata nella realizzazione di carrelli elevatori. Il territorio della provincia ravennate è stato allagato dalla rottura degli argini del fiume Senio: nella Carer, secondo quanto si apprende dall’Ac Renate, si sono ritrovati con locali allagati da quasi 2 metri e 70 centimetri di acqua. L’entità dei danni è da stabilire, ma sono comunque prevedibilmente ingenti.

Alluvione in Emilia-Romagna, le parole di mister Foschi nel dopo gara

Per questo, nel dopo gara della giornata di campionato conclusa con la quinta vittoria consecutiva, i pensieri di mister Foschi sono andati anche al presidente: «Desidero prima tutto esprimere vicinanza al nostro presidente, la cui azienda in Emilia-Romagna è stata colpita per la seconda volta dall’alluvione. Spero che questa vittoria possa in qualche modo alleviare il suo dolore e quelo di tutti i lavoratori coinvolti».