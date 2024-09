Calcio, Serie C: il Renate vince ancora, Virtus Verona ko in rimonta

Quinta vittoria del Renate che, in rimonta, batte anche la Virtus Verona. Allo stadio Gavagnin – Nocini la squadra di mister Foschi dopo aver rischiato di vanificare tutte il lavoro svolto sino ad ora per proseguire la corsa in vetta alla classifica, seppur in compagnia del Padova, subendo una rete, la prima in questo campionato, messa a segno da Toffanin, a seguito di una distrazione collettiva quando mancavano soltanto tredici secondi al termine dei tre minuti di recupero concessi dal direttore di gara, nella ripresa si è rimboccato le maniche e grazie agli accorgimenti tattici apportati allo schieramento iniziale da Foschi è riuscito a ribaltare il risultato ed a portare a casa i tre punti in palio.

Calcio, Serie C: il Renate vince ancora, segnano Bocalon e Auriletto

Il pareggio è stato firmato da Bocalon, abile a marcarsi nell’ara veronese, con un colpo di testa sul secondo palo che ha superato il portiere Alfonso. Poi Auriletto ha messo al sicuro il risultato sempre di testa su calcio d’angolo di Mazzaroppi.

Anche in questa trasferta nel Veneto è stata determinante la bravura dei difensori soprattutto di Anghileri, Riviera, Auriletto e del portiere Nobile nel difendere la quinta, consecutiva, vittoria.

Calcio, Serie C: il tabellino di Virtus Verona – Renate

VIRTUS VERONA – RENATE 1- 2

Marcatori: 49’ pt Toffanin (V); 12’ Bocalon (R), 27’ st Auriletto (R)

Virtus Verona (3-4-1-2): Alfonso; Daffara, Toffanin, Calabrese; Bassi (dal 22’ pt Catena), Metlika (dal 37’ st Gatti), Mehic (dal 37’ st Cuel), Amadio (dal 37’ st Gomez); Rispoli; Pagliuca (dal 35’ pt Contini), De Marchi. A disposizione: Zecchin, Fortin, Sibi, Rigo, Filippi, Cielo, Fiori, Munaretti. All.: Fresco

Renate (4-3-1-2): Nobile; Anghileri, Pellizzari, Auriletto, Riviera; Delcarro (dal 14’ st Calì), Bonetti (dal 1’ st Siega), Vassallo; Di Nolfo (dal 22’ st Mazzaroppi); De Leo (dal 33’ st Egharevba), Plescia (dal 1’ st Bocalon). A disposizione: Ombra, Bartoccioni, Eleuteri, Gardoni, Ghezzi, Pellegrino Ziu, Ciarmoli. All.: Foschi

Arbitro: Castellone di Napoli. Assistenti: Ciannarella e Fanara

Ammoniti: 40’ st Cuel (V), 43’ st Gomez (V)

Note: Spettatori: 320 ; Angoli: 4-11 ; Recuperi: 3’ pt; 4’ st.