Albiate, incendio in un condominio di via Mazzini: tanto spavento, nessun ferito

Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio di venerdì 6 settembre ad Albiate. Quattro mezzi da Seregno, Desio e Monza sono intervenuti, per domare le fiamme sul balcone di un appartamento al terzo piano di un condominio di via Mazzini.

Incendio: avviata una bonifica nell’appartamento interessato

Le operazioni di soccorso

L’incendio è stato spento nel giro di pochi minuti dal personale arrivato da Seregno. Non sono per fortuna stati registrati feriti, anche se tra i residenti nello stabile lo spavento è stato parecchio. Nell’unità abitativa è stata quindi avviata una bonifica, con relativa messa in sicurezza, mentre le altre non hanno subito conseguenze e sono state dichiarate agibili.

Incendio: sul posto anche un’automedica del 118 a titolo di prevenzione

118 e polizia locale sul posto

Sul posto sono convogliati anche i carabinieri, la polizia locale ed il 118. A scopo di prevenzione, è stata inviata anche un’automedica da Monza.