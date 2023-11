Grow Restaurant di Albiate conquista 2 cappelli e entra nella Guida de L’Espresso 2024: nuovo riconoscimento per i fratelli Matteo e Riccardo Vergine. Solo pochi giorni fa il locale di Albiate aveva conquistato la Stella Verde Michelin, unico ristorante della provincia di Monza e Brianza.

Albiate: il Grow Restaurant conquista anche la Guida dell’Espresso 2024, la soddisfazione dei fratelli Vergine

Grow Restaurant Albiate sulla Guida de L’Espresso

«Siamo lieti di far parte dei 1000 ristoranti italiani selezionati dalla nuova Guida de L’Espresso con 2 fantastici cappelli – dichiarano i titolari – per noi non è solo un altro traguardo, ma un ulteriore monito a migliorarci. Non ci fermiamo e alziamo ancora di più la nostra eco eco per portare il nostro messaggio a tutti. Ringraziamo tantissimo i nostri clienti che vengono a trovarci a credono in noi e tutte le persone che ci supportano in ogni momento».

Albiate: il Grow Restaurante conquista anche la Guida dell’Espresso 2024, che cos’è

Al Teatro Nazionale CheBanca! di Milano è stata presentata la nuova Guida de L’Espresso: I 1000 Ristoranti d’Italia 2024. Un lavoro curato da Andrea Grignaffini che, coadiuvato dal vicedirettore Alberto Cauzzi e da un fidato gruppo di ispettori, ha recensito, valutato e selezionato i migliori 1.000 ristoranti d’Italia. La Guida, di oltre 900 pagine completamente a colori, comprende la scheda completa dei ristoranti con descrizione, foto del ristorante, foto dei piatti migliori, la valutazione. Tutti i 1000 ristoranti in Guida hanno avuto la targa di riconoscimento di eccellenza della ristorazione italiana 2024 de Le Guide de L’Espresso. Inoltre, 500 ristoranti hanno ottenuto anche una valutazione e, come da tradizione, un punteggio da uno a cinque cappelli. E per la prima volta è stato assegnato anche un cappello di platino, oltre a quelli d’oro. Sono 178 i ristoranti che hanno avuto un cappello, 191 quelli con due, 96 quelli con tre, 30 quelli con 4 cappelli e solo 5 quelli con 5 cappelli. La regione che ha ottenuto più riconoscimenti è stata la Lombardia con ben 178 ristoranti di cui 105 con cappelli e 73 senza.