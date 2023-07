Albiate dice a addio a Ettore Vergani, una vita per generazioni di calciatori all’oratorio

Addio ad uno storico collaboratore dell’Acd Albiatese, ma è un’intera comunità in lutto per un vero tuttofare del centro sportivo oratoriano di Albiate. Sabato 29 luglio si è spento a 86 anni Ettore Vergani, una figura di riferimento della società calcistica di Albiate per la quale ha profuso un impegno fatto di grande generosità.

Addio a Ettore Vergani ad Albiate: la società

Sempre presente all’oratorio di via Cesare Battisti, Ettore Vergani ha speso un tempo prezioso per una grande passione al fianco di generazioni di dirigenti, allenatori, ragazzi anche con l’Azzurra, l’associazione sportiva dell’oratorio. “Il presidente Domenico Genovese con i consiglieri, dirigenti, collaboratori, allenatori, calciatori e tutto il settore giovanile dell’Acd Albiatese, sono vicini con affetto alla famiglia Vergani nel ricordo del caro Ettore, storico collaboratore, memoria storica e membro della grande famiglia biancorossa; ai suoi affetti più cari, a tutti i parenti e ai tantissimi amici il cordoglio e l’abbraccio del mondo albiatese”. Questo il messaggio di cordoglio espresso dalla società di calcio locale che ricorda con gratitudine ed affetto un uomo capace e disponibile. Il centro Paolo IV era la sua seconda casa. C’era sempre quando si avvertiva la necessità di un aiuto. Un volontario attento ai bisogni della comunità e vicino ai ragazzi che hanno praticato sport in oratorio. Luogo a lui caro sino a quando è rimasto sul campo del Paolo VI.

Addio a Ettore Vergani ad Albiate: il figlio

“L’oratorio e il calcio a partire da Azzurra e Albiatese lo hanno accompagnato fino alla sua fine; mi chiedeva sempre come procedevano i lavori della cinta tanto per farvi capire l’oratorio che cosa era per lui” il commosso ricordo del figlio Roberto che ringrazia l’Albiatese per la vicinanza. I funerali si celebreranno lunedì 31 luglio, alle 15, nella chiesa di Albiate.