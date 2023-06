Agrate: una donna accusata di diversi furti, finisce ai domiciliari per oltre 7 anni

Troppi furti per una ladra che ora deve scontare 7 anni e 3 mesi di domiciliari. I Carabinieri della Stazione di Agrate Brianza , nei giorni scorsi hanno arrestato una donna 31enne, nata in Italia ed originaria dell’ex Jugoslavia, in ottemperanza a un ordine di sottoposizione alla detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Milano, dovendo espiare una pena residua di oltre sette anni, per reati di natura predatoria commessi tra il 2010 e 2015 nelle province di Milano, Savona e Brescia.

Agrate: una donna accusata e i diversi reati contestati

La donna destinataria del provvedimento vanta molteplici precedenti per furto, in particolare risulta essere stata condannata a: dicembre 2010 dal Tribunale di Monza, seguito rito direttissimo poiché arrestata in flagrante a Cologno Monzese in concorso per furto con destrezza in danno di un anziano nei pressi di una chiesa, al quale dopo averlo avvicinato chiedendole le elemosina gli sottraeva il portafoglio. Due anni più tardi il Tribunale di Brescia, l’ha ritenuta responsabile a Rovato in concorso per furto in abitazione perpetrato nel giugno 2012 quando notata all’interno di un’abitazione i vicini allertavano i Carabinieri che intervenivano arrestandola in flagranza. Nel 2014 invece il Tribunale di Savona, l’ha giudicata responsabile a Pietra Ligure in concorso per il furto in abitazione perpetrato nel luglio 2012 quando veniva sorpresa dai proprietari di casa e bloccata fino all’arrivo dei carabinieri che la traevano in arresto. Altri colpi la 31enne li ha messi a segno in un negozio nel milanese provando a sottrarre l’incasso e ai danni di un anziano.