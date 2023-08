Agrate riabbraccia suor Giusy, la nuova madre superiora delle Serve di Gesù

Una nuova madre superiora per le “Serve di Gesù Cristo”. Lo scorso giovedì 3 agosto infatti, durante i lavori del Capitolo generale le sorelle hanno eletto suor Giuseppina Riva come nuova madre generale della Congregazione. Consacrata 37 anni fa, suor Giusy, prende il posto di suor Angela Bonfanti, in carica dal 2017, e per lei è un ritorno ad Agrate dopo diversi anni passati in missione in Sudamerica:

Agrate riabbraccia suor Giusy e la sorpresa della nomina

«Questa novità arriva un po’ a sorpresa perché ero in missione, per tre anni in Perù e gli ultimi due in Argentina – le parole di suor Giusy -. Una bella sorpresa però. Torno a casa portando la missione nel cuore. Gli ultimi anni sono stati molto arricchenti sia per me che per il commino del nostro Istituto. Adesso servirò il Signore e le mie consorelle da qua, sempre con il mio cuore missionario». In queste settimane come detto si è svolto il XVII Capitolo generale dell’Istituto proprio nella Casa Madre di Agrate, in via Minzoni, aperto dalla visita di monsignor Mario Delpini «Il Capitolo è andato molto bene – spiega ancora la nuova madre superiora -. Bello e fraterno il clima di lavoro chee si è instaurato tra di noi».