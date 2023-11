Agrate perde l’ex sindaco Adriano Poletti

Agrate piange la scomparsa di Adriano Poletti. L’ex sindaco, 65 anni, è morto nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 novembre a seguito di complicazioni della sua malattia.

Agrate perde l’ex sindaco ed ex consigliere provinciale

Primo sindaco di centrosinistra in paese, nel suo decennio al governo della città dal 1999 al 2009 è stato realizzato il polo socio sanitario di via Lecco e molte altre opere. Per diverso tempo è stato anche consigliere provinciale di Monza.

Agrate perde l’ex sindaco e il ricordo di Ezio Colombo

«L’esperienza con Adriano è stata bellissima – ha ricordato l’ex assessore e sindaco Ezio Colombo – Lui è stato il primo sindaco moderno aperto al dialogo e autorevole con grandi intuizioni a lui si deve anche la realizzazione della biblioteca , la riqualificazione della scuola elementare di Omate e la nuova primaria di via Cantini».

Agrate perde l’ex sindaco, i funerali a Seveso

I funerali di Poletti sono in programma venerdì 24 novembre a Seveso, alle 10.30 nella Parrocchia Prepositurale. Sarà tumulato ad Agrate Brianza.