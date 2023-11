Agrate, nuovo futuro per la Star: anche una Rsa in via Matteotti

Una Rsa, strutture commerciali e a funzione sportiva, e un’area che verrà riportata a verde e una che verrà lasciata invece a destinazione produttiva: tutto questo potrebbe vedere la luce nell’area della Star ad Agrate Brianza. Giovedì sera il consiglio comunale ha infatti approvato gli indirizzi in merito all’istanza di avvio del piano attuativo presentato dalla proprietà per la rigenerazione urbana del comparto attuato di via Matteotti.

Agrate, nuovo futuro per la Star: l’assessore in consiglio comunale

«Questa delibera non ha valenza urbanistica ma solo politica e di indirizzo – ha precisato l’assessore ai Lavori Pubblici, Marco Valtolina – La proprietà ha fatto pervenire una proposta al Comune per la trasformazione dell’area. Noi ci siamo fatti assistere dal Pim per la valutazione della stessa e stasera si va quindi ad approvare quindi gli argomenti dalla relazione Pim che servirà agli uffici per proseguire l’iter di valutazione della proposta e i conseguenti atti».

Agrate, nuovo futuro per la Star: il futuro dell’area

Valtolina ha poi illustrato quale potrebbe essere il futuro dell’area, con l’area produttiva che si svilupperà a est, a partire dall’area attualmente utilizzata e con la previsione di un’espansione.

«Sin dall’inizio dei colloqui abbiamo precisato che si sarebbe dovuto mantenere l’attività produttiva nello stabilimento di Agrate e anche la proprietà ha manifestato di avere questo obiettivo – ha spiegato Valtolina – Il secondo punto invece è l’ambito che si focalizza la proposta riguarda invece la rigenerazione urbana. L’obiettivo è quello di ridurre 22mila mq di consumo di suolo e del 20% la Slp, superficie lorda di pavimento, e la realizzazione di e cessione di un grande parco urbano. L’obiettivo è quello quindi di riqualificare area dismessa, oggi impermeabile, e ricucirla con il resto della città. La richiesta è che si realizzino servizi per la comunità e per la persona tra cui la Rsa e la cessione di una parte a ovest dell’area di 3mila 300 mq dalla parte dell’isola ecologica. Discorsi dovranno essere fatti anche sul tema della viabilità dell’area e la richiesta è quella di quello di pensare a un intervento con forte impronta ecologica».

Agrate, nuovo futuro per la Star: la proposta della proprietà

L’assessore ha proseguito illustrando la proposta pervenuta dalla proprietà dell’area: «Quella di installare un’area per residenza temporanea e una da destinare a struttura socio assistenziale al cui interno inserito il discorso Rsa. Tra le proposte anche la realizzazione di una parte commerciale con al massimo due medie strutture di vendita. altre a metrature più piccole e alcune strutture per la somministrazione di cibo e bevande. Presente anche una funzione sportiva: è volontà dei proponenti di dedicare a questo 15 mila metri quadri per un’attività sportiva privata. Altri 18 mila mq vengono destinati per il terziario e uffici e infine sarà presente la logistica. È prevista un’area di riforestazione vicino all’autostrada in cui si chiede di provare a realizzare a una soluzione di drenaggio sostenibile. Nell’area a sud dell’autostrada la richiesta è quella di realizzare una struttura ricettiva lasciando fascia di rispetto».