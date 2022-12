Agrate: muore un uomo in un tragico incidente sulla sp13

Tragico incidente mortale ad Agrate. Giovedì pomeriggio 1° dicembre verso le 16 un uomo ha perso la vita in un sinistro stradale sulla Sp13, dove è stato coinvolto un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti tempestivamente un’ambulanza e un’auto medica in codice rosso, ma purtroppo per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Agrate: muore un uomo e l’intervento dei soccorsi

A supporto sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Agrate per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro avvenuto sulla strada che collega Agrate a Concorezzo a poche centinaia di metri dalla vasca volano locale.