Agrate Brianza: muore il 61enne coinvolto nel frontale sulla sp13

Non ce l’ha fatta l’uomo di 61 anni coinvolto in un tremendo incidente avvenuto ad Agrate Brianza nella notte tra il 10 e l’11 febbraio sulla sp13 all’altezza del centro direzionale Colleoni. Troppo gravi le sue condizioni dopo l’urto tra i due veicoli e anche la corsa disperata all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso, l’uomo originario di Domodossola è spirato poco dopo. Anche il conducente dell’altro veicolo coinvolto nell’incidente frontale è finito in ospedale in gravi condizioni.

Agrate: muore il 61enne e i soccorsi sul posto

Sul posto erano tempestivamente intervenuti due ambulanze, un’auto medica, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per soccorrere entrambi i feriti che viaggiavano in direzione opposta ognuno al volante di un furgone.