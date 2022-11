Agrate: Luca Pozzani volerà con le Frecce Tricolore

Un agratese volerà tra le Frecce Tricolori. Nei giorni scorsi infatti l’Aeronautica militare ha annunciato i nomi dei nuovi piloti che a dicembre entreranno nella Pattuglia Acrobatica Nazionale, e tra questi c’è anche quello del giovane comandante agratese Luca Pozzani. La stessa Aeronautica ha diffuso un simpatico video, in stile intervista doppia, per presentare Pozzani e un collega veneto che assieme a lui dall’anno prossimo su uno degli Mb-339 della pattuglia. Il pilota agratese proviene dal Corso Orione V dell’Accademia Aeronautica e ha voltato su Eurofighter nel 37esimo stormo di Trapani.

Agrate: Luca Pozzani e la notizia appresa in spiaggia

Luca Pozzani

All’attivo, come racconta lui stesso nel video, ha 800 ore di volo, di cui 500 su velivoli e jet. Nella video intervista ha raccontato che la felice notizia gli è stata comunicata mentre si trovava “a Trapani, orizzontale su un lettino in spiaggia, dopo una sessione di kite surf”. A dicembre, durante la tradizionale cerimonia di presentazione della squadra che comporrà il 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, si saprà il numero di “Pony”, ovvero la posizione che dovrà mantenere all’interno dello schieramento.

Agrate: Luca Pozzani e l’entusiasmo del paese

La notizia è stata accolta con grande entusiasmo ad Agrate con tanti concittadini che hanno voluto congratularsi con il comandante. Tra questi anche il primo cittadino Simone Sironi, che ha condiviso il video dell’Aeronautica attraverso i propri canali social: «Ho sentito la famiglia e, in funzione dei suoi impegni, chiamerò lo stesso per porgergli i più sentiti complimenti» ha detto il sindaco contento della novità.