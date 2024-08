Per gli agratesi e non che queste settimane di agosto non approdano a mare o montagna c’è la possibilità di trascorrere le giornate nei parchi cittadini per fare rinfreschi, pic-nic e passare del tempo in compagnia, ma nel rispetto delle regole. L‘amministrazioni comunale di Agrate ha però lanciato anche un vademecum con tutte le regole di comportamento perché dal municipio fanno sapere che si tratta sempre di “un bene prezioso per tutta la nostra comunità”.

Agrate: l’estate si può trascorrere nei parchi della città, ma secondo le regole e il vademecum del Comune

Quindi secondo le norme: è vietato accendere fuochi e, quindi, fare grigliate, ad esempio, è vietato introdurre vetri (bicchieri, bottiglie ecc..), è vietato lasciare sacchi di rifiuti, che vanno portati al proprio domicilio per la raccolta differenziata, inoltre non è prevista una procedura di prenotazione dei posti a sedere, per cui se si trovano occupati, non é possibile pretendere che vengano lasciati liberi. Un avviso con queste indicazioni e poche altre è esposto in diversi punti nel Parco Aldo Moro, il più grande della nostra città e dove più spesso si organizzano pic-nic e ritrovi vari. Nelle scorse giornate sono stati eseguiti anche vari interventi di manutenzione nei diversi parchi, tra cui aggiunte e livellamento di terra alle basi di alcuni giochi per bambini.