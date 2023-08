Agrate: il magazzino della Croce Rossa raccoglie e smista cibo per tanti bisognosi

Il magazzino della Croce Rossa di Agrate è uno dei centri di raccolta e smistamento dei viveri destinati alle famiglie bisognose per buona parte del territorio regionale. “Il progetto Agea vede impegnati i nostri volontari nella preparazione dei bancali che verranno ritirati dagli altri comitati – ha fatto sapere la sezione agratese della Cri -. Un esempio?!Settimana scorsa sono state suddivise e consegnate 11 tonnellate di alimenti e 5200 litri tra succhi di frutta e olio ad alcuni comitati della Lombardia che a loro volta distribuiranno alle famiglie indigenti”.

Agrate: il magazzino della Croce Rossa e il materiale scolastico

Sempre nell’ottica della solidarietà il sodalizio ha lanciato una raccolta di materiale scolastico per i bambini e ragazzi in difficoltà economiche. L’appello è rivolto a tutti e il materiale ricercato è quello tipico utilizzato da studenti dai 3 ai 17 anni: quaderni, blocchi, matite, pennarelli, forbici, gomme, penne, colle evidenziatori, squadre, righelli, album da disegno, raccoglitori o risme di fogli. Chiunque voglia partecipare all’iniziativa di beneficienza può lasciare la propria donazione direttamente nella sede della Cri Agrate in via delle Industrie 77 oppure lasciare il materiale che si intende mettere a disposizione delle famiglie bisognose direttamente in cartoleria. Saranno i volontari della Cri a provvedere il ritiro. A breve verrà pubblicato sulle pagine social la lista delle cartolibrerie che parteciperanno all’iniziativa e che raccoglieranno il materiale scolastico. Per conoscere gli orari di apertura della sede della Cri è possibile scrivere all’indirizzo mail: agrate@cri.it