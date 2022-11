Agrate: il Comune apre al dialogo con i cittadini per il nuovo Pgt

L’Amministrazione di Agrate ascolta la cittadinanza per raccogliere suggerimenti e rendere la città più bella, inclusiva, verde e sostenibile. Sono infatti iniziati i lavori per la stesura del nuovo Piano di Governo del Territorio e il comune ha messo in calendario tre incontri aperti alla cittadinanza per presentare quanto fatto e raccogliere idee e proposte da sviluppare con le linee guida che indirizzeranno il nuovo Pgt.

Agrate: il Comune apre al dialogo con i cittadini in tre incontri

«Sono iniziati i lavori preliminari per l’aggiornamento del Piano che abbiamo adottato nel 2019 – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Marco Valtolina -. Ora andiamo a proporre ai cittadini tre incontri per illustrare come si è sviluppato il nostro territorio, come è funzionato il Pgt, quali obiettivi sono stati raggiunti e come vorremmo sviluppare le nuove linee guida. I lavori proseguiranno per i prossimi mesi e li porteremo in consiglio comunale per l’approvazione verosimilmente entro la fine dell’anno».

Agrate: il Comune apre al dialogo riducendo il consumo di suolo

Uno dei punti fermi che saranno inseriti nelle linee guida riguarda la riduzione del consumo di suolo: «Nella versione 2019 del Pgt, avevamo scelto politicamente di fare una grande riduzione riducendo di 70mila metri quadri le aree edificabili – prosegue Valtolina -. In questi anni è stato approvato anche il Ptcp Provinciale che ha fissato delle ulteriori soglie e per il nostro comune vuol dire una riduzione pari ad altri circa 45mila metri quadri. Con l’aggiornamento del piano andremo a recepire queste direttive e allo stesso tempo effettueremo delle valutazioni per capire se possibile andare anche oltre».

Agrate: il Comune apre al dialogo e l’incognita Pedemontana

Sui lavori per la stesura dell’aggiornamento al Pgt potrebbe pesare la possibilità del passaggio di Pedemontana sul territorio comunale: «Per ora è un discorso che rimane fuori dai lavori sul Piano perché ancora non c’è nulla di definitivo – afferma l’assessore -. Certo è che se il progetto dovesse andare in porto, noi ci troveremmo a dover ridurre di oltre 40mila metri quadri le aree edificabili, come da direttiva da Regione poi declinata dalla Provincia, e allo stesso tempo avremmo centinaia di migliaia di metri quadri che sostanzialmente verranno edificati».

Agrate: il Comune apre al dialogo e il programma delle assemblee

Gli incontri si terranno il 14 e il 24 novembre e il 12 dicembre, a partire dalle 20.45 all’auditorium Rigoni Stern in via Ferrario. Ogni appuntamento avrà un tema diverso: «Nell’incontro di lunedì effettueremo una ricognizione sulla trasformazione del nostro territorio, nel secondo il focus sarà puntato invece sui servizi e presenteremo anche il progetto della nuova Scuola Superiore e quello per la Casa di comunità. Il ciclo terminerà con un incontro sulla mobilità e i trasporti dove cercheremo di raccontare ai cittadini lo stato del progetto della metrotranvia».