Agrate: i ladri forzano un bancomat, ma scappano a mani vuote

I ladri tentano il colpo grosso alla filiale della Banca Popolare di Lodi ad Agrate, ma se ne vanno a mani vuote. Alcuni malviventi martedì mattina 5 luglio verso le 4 hanno provato a forzare il bancomat dell’istituto bancario di via Marco D’Agrate utilizzando un autocarro e delle catene, ma l’attivazione dell’allarme ha disturbato la banda, che pur di non farsi trovare in flagranza di reato hanno preferito scappare lasciando lo sportello sventrato a pochi passi dall’ingresso della filiale.

Agrate: i ladri in fuga e l’arrivo dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e il servizio di vigilanza privata della Banca di Lodi. Nella mattinata gli operai si sono messi al lavoro per risistemare la cassa automatica di cui per ora non si conosce l’entità dei soldi contenuti. Intanto le forze dell’ordine stanno passando al vaglio le immagini del sistema di videosorveglianza per cercare di identificare i colpevoli.