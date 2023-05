Agrate ha finalmente inaugurato la nuova piazza

I Giardini di Villa d’Adda ad Agrate sono finalmente realtà. Sotto un cielo abbastanza grigio domenica pomeriggio 14 maggio finalmente si è tenuto l’atteso taglio del nastro della nuova piazza di fronte alla chiesa di Sant’Eusebio.

Agrate ha finalmente inaugurato un nuovo spazio per la comunità

“Consegniamo un nuovo spazio alla città – ha esordito il sindaco Simone Sironi -. Questo è stato un percorso lungo e duro, ma ce l’abbiamo fatto e questa piazza dialoga col passato ovvero con Villa D’Adda, col presente e col futuro e ci dovremo impegnare a tenerla bene tutti. Ci tengo a ringraziare chi ha dato il via a questo progetto il mio predecessore Ezio Colombo nel lontano settembre 2014 e chi si è impegnato insieme all’ufficio tecnico a portarlo avanti l’assessore Marco Valtolina. Questo servirà per confrontarci tra cittadini un po’ come avveniva nell’antica Grecia con l’agorà”. Anche il vicesindaco Valtolina illustrando come è composta la piazza con i suoi 1400 metri quadri di verde e la piantumazioni di nuovi gelsi ha voluto ringraziare tutti i protagonisti di questo progetto costato circa 3 milioni di euro con 4 anni di lavori. La piazza è stata anche benedetta da don Gilberto Orsi prima del taglio del nastro che ha consentito l’accesso a centinaia di persone in mezzo ai trampolieri.