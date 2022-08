Agrate: evade dai domiciliari in sella al motorino col cane e viene arrestato

Girava in sella al suo motorino senza casco e con il cane al seguito peccato che era condannato ai domiciliari per stalking . L’uomo 46enne è stato trovato dai carabinieri di Agrate nelle prime ore di giovedì 25 agosto circolare baldanzoso dalle parti di piazza Trivulzio a Omate. Dopo una serie di accertamenti lo stalker autore di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna è stato arrestato e ora si trova nella casa circondariale di Monza.

Agrate: evade dai domiciliari senza spiegare il motivo

Il 46enne infatti quando è stato fermato dai militari dell’arma non è stato assolutamente in grado di spiegare perché invece di trovarsi confinato tra le mura domestiche stesse circolando per le strade della frazione agratese