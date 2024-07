Agrate, cominciata la manutenzione del ponte Colleoni, come cambia la viabilità

Ponte di via Colleoni e asfaltature ad Agrate. L’estate porta i cantieri in città. Sono infatti diverse le opere in corso o che si stanno aprendo sulle diverse arterie cittadine. Tra queste quella più importante a livello di tempistiche è l’intervento di risanamento del ponte i cui lavori sono iniziati i 17luglio che dovrebbero procedere per circa 180 giorni.

«I lavori sono in corso e procedono secondo le previsioni – spiega il neo assessore ai lavori pubblici Roberto Strabello -. Non prevediamo slittamenti sui tempi e quindi l’opera sarà conclusa secondo i tempi. Non sarà necessaria la chiusura al traffico. L’intervento si è reso necessario perché a struttura ha iniziato a mostrare dei problemi che hanno convinto a effettuare un intervento importante di messa in sicurezza». Per consentire l’esecuzione dei lavori il comune ha annunciato alcune modifiche alla viabilità che prevedono la riduzione delle corsie di marcia da due a una sulla Strada Provinciale n. 13 Monza-Melzo, in entrambe le direzioni e la chiusura di una corsia di marcia alla volta sul ponte di Via Colleoni con istituzione di senso unico alternato e regolato. Non sono previste chiusure totali al traffico veicolare e sia l’accesso e l’uscita da e per il Centro Colleoni sono garantite salvo diverse comunicazioni.

Agrate, cominciata la manutenzione del ponte e le asfaltature

Nel frattempo proseguono i lavori anche in altre aree del territorio cittadino. Attualmente è in fase di chiusura l’intervento su via Archimede mentre da lunedì 22lugliodovrebbero partire i lavori di asfaltatura della rotatoria di Via Lecco e Via Kennedy e dei relativi bracci di immissione. Lavori che dovrebbero durare fino al 26 e per consentire i quali è stata prevista la chiusura della rotatoria e percorsi alternativi per l’uscita verso Concorezzo e Agrate. I cantieri entrano nel vivo in piena estate.n